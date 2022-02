Celina Bostic: «Nie wieder leise»

2020 hat die deutsche Singer-Songwriterin Celina Bostic ihre Single «Nie wieder leise» herausgegeben. Sie bedeutet einen Wendepunkt in ihrem Leben – als Musikerin und als Mensch. Denn als Kind eines Schwarzen Vaters und einer weissen Mutter hat Bostic in Deutschland oft mit Rassismus zu kämpfen. Dagegen gewehrt hat sie sich davor jedoch nie. Mit «Nie wieder leise» hat sie dieses Schweigen gebrochen.

Bostic war als Gute-Laune-Sängerin bekannt, doch die gute Laune ist ihr mittlerweile vergangen. Es habe sie immer mehr frustriert, sich angepasst, lieb und freundlich zu geben. Als in Deutschland mit der «Flüchtlingswelle» der Jahre 2015/16 und dem Aufstieg der AfD die Stimmung immer aufgeheizter wurde, entschloss sie sich, die Menschen wachzurütteln. Sie hat den Song «Nie wieder leise» geschrieben. Im Video zum Song kommen ausschliesslich Schwarze Menschen zu Wort; Bostic hat diese Perspektive auf den antischwarzen Rassismus ganz bewusst gewählt. Sie wollte einen Song für die Schwarze Community produzieren. Damit merkte sie auch, wie sich ihr eigener Fokus veränderte: Früher schrieb sie für die weisse Dominanzgesellschaft und suchte so Anerkennung. Heute schreibt sie für die eigene Community, was sie selbst wie auch die Schwarze Gemeinschaft stärke.

Mit dieser Richtungsänderung fühlten sich einige (weisse) Menschen vor den Kopf gestossen. Dieses Phänomen nennt Bostic, nach der Soziologin Robin DiAngelo, «white fragility». Es benennt die Abwehrreaktion, die eintritt, wenn man mit dem eigenen Rassismus konfrontiert wird. Weissen Menschen, die sich mit dem internalisierten Rassismus ernsthaft auseinandersetzen wollen, rät Celina Bostic: Schwarzen Stimmen zuhören und sich belesen. Sie empfiehlt Autorinnen wie Alice Hasters, Emilia Roig oder Tupoka Ogette.

Das Konzert von Celina Bostic ist am Samstag, 12. Februar 2022, um 20 Uhr im Schlachthaus Theater Bern zu hören. Es findet im Rahmen der Reihe «exit RACISM» der beiden Häuser Dampfzentrale und Schlachthaus statt.