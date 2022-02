soso-Satellit «off planet»

Die Zwischennutzung «soso» im Bollwerk – offiziell «suboffice of space operations» – hat den eigenen Space seit Januar mit einem sogenannten soso-Satelliten erweitert: dem «off planet» in der Mattenenge. Der «off planet» soll ein Raum für «sachte, sensuelle Erfahrung» sein, so die Co-Kuratorinnen Ursina Leutenegger und Vera Mauerhofer. Die beiden betreiben zusammen mit Mahalia Haberthür den soso-Satelliten. Alle drei sind Teil des soso-Kernkollektivs.

Monika Hofmann wollte von Ursina Leutenegger und Vera Mauerhofer wissen, ob es eine Verbindung zum ehemaligen Sex-Shop gibt, weshalb ihnen Themen rund um den Körper ein Anliegen sind und was sie motiviert, eine solche Zwischennutzung zu kuratieren.

Was sich künftig im «off planet» in der Mattenenge abspielt, wird über die Website von soso-Space oder ihren Instagram-Kanal kommuniziert. Die Zwischennutzung in der Matte wird noch mindestens bis April 2022 bespielt.