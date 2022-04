Happy Radio – Rezept für gueti Luune!

Radio an, Vorhang auf, Ton ab: Die Berner Happy Radio-Redaktion lädt euch herzlich ein, die Füsse hochzulegen und die Ohren zu spitzen!

Wir haben Rapper Greis von der Berner Chlyklass im Studio empfangen und Rabbiner Michael Kohn von der Jüdischen Gemeinde Bern in der Synagoge aus der Tora vorsingen hören. Wir haben nachgeforscht, was sich hinter der Ladentheke der Nordring Apotheke verbirgt und in unserem Krimi-Hörspiel könnt ihr mitverfolgen, wie unsere Kommissarin dem Mörder von Marilyn Monroe auf die Schliche kommt.

«Happy Radio – Menschen mit Beeinträchtigungen machen Radio» ist ein Projekt der Radioschule klipp+klang, der volkshochschule plus und Radio RaBe.

Hier könnt ihr die ganze Sendung nachhören:

…und hier gibt’s die einzelnen Beiträge:



Pharmaassistentin Sabrina Kellerter gewährt einen Blick hinter die Ladentheke der Nordring Apotheke:



Pfarrerin Sonja Gerber von der Kirchgemeinde Johannes erzählt über ihre Arbeit:

Hörspiel-Krimi «Mord beim Promi-Dinner» von Happy Radio Bern:



Rabbiner Michael Kohn von der Jüdischen Gemeinde Bern führt uns durch die Synagoge:



Rapper Greis von der Berner Chlyklass besucht uns im Studio:



Geschäftsführer Bernhard Fuhrer führt uns durch die Brauerei Felsenau:

Heidi, Fahnderin bei der Kantonspolizei Bern berichtet über ihre Arbeit: