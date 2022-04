Heute wird’s spirituell!

Schon einmal von Feng Shui gehört? Wenn nicht, weisst du bestimmt nach der heutigen Botz3000-Sendung mehr. Marina von Botz3000 hat sich nämlich mit Feng Shui Beraterin Ute Born getroffen und sie gefragt, was hinter dem mysteriösen Begriff steckt.

Zudem haben wir im Gassengflüschter Berner*innen gefragt, was wir zu Ostern feiern. Weiss Bern wohl bescheid, was hinter diesem Feiertag steckt? In der Rubrik Chotz Doch wird dann wie gewohnt zu einem Thema abgekotzt – heute mit Anja. Was sie so richtig auf die Palme bringt hört ihr bei uns.

Bei uns gibt’s aber nicht nur viel zu hören, sondern auch etwas zu gewinnen: Im Gewinnspiel Lost in Translation kannst du dir einen Gutschein im Wert von 30.- Franken fürs Adrianos in Bern sichern.

Einschalten lohnt sich also auch diese Woche! 😉