Das Projekt «Schlachthaus im Quartier: Theaterwochen 2022» ist in diesem Jahr in Wittigkofen zu Gast. Im Fokus stehen Theaterstücke und Projekte für Kinder, die im Quartier selbst stattfinden. Die aktuelle Ausgabe ist voraussichtlich auch die letzte, da auf Ende Saison eine Leitung das Schlachthaus Theater Bern übernimmt und gestaltet.

Zwischen Auftaktfest vom 8. April 2022 und Abschlussfest vom 23. April 2022 finden die Ferienkurse «Theaterlabor» statt. Das Ziel dieser einwöchigen Kurse ist, dass die Kinder ihre eigenen Ideen entwickeln, kleinere und grössere Dinge «erforschen», sich selbst und die Umgebung verwandeln können, so die Projektleiterin Caroline Ringeisen. Teil davon ist, dass die Kinder in einer Kiste eine eigene Welt kreieren, die zum Abschluss am „Theaterlabor live!“ präsentiert wird.

Monika Hofmann hat vor Ort einen Augenschein genommen und drei Kinder über ihre kreierten Welten befragt.

Das Abschlussfest der Theaterwochen Wittigkofen findet am Samstag, 23. April 2022, statt. U.a. mit dem Theater «Master of Desaster» um 16 Uhr, vom Theater Marabu für alle ab 6 Jahren, und einem Familienkonzert mit «King Pepe & the Queens» um 19 Uhr.