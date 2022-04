Einen Einblick gewinnen in die unterschiedlichsten Berner Lebensrealitäten – das können Interessierte am Stadtrundgangfestival kommende Woche. Der Verein Stattland präsentiert zusammen mit der Tourismusorganisation Bern Welcome während fünf Tagen eine ungewohnte Sich auf die eigene Stadt.

Zu sehen gibt es auch den Rundgang Bern quartiert – Diesseits und Jenseits der Autobahn, welcher in Zusammenarbeit mit Bewohner*innen des Stadtteils IV entstanden. Es sei ein Privileg im Wittigkofen aufgewachsen zu sein, schildert etwa die 17-jährige Majza Avdyli: «Wittigkofen war für mich immer schon ein Paradies. Ich bin aufgewachsen mit ganz viel verschiedenen Kulturen, dabei hat es nie eine Rolle gespielt, woher jemand kommt. Man lebt zusammen und spielt zusammen».

Das Stadtrundgangfestival in Bern findet vom 20. bis 24. April statt. Tickets gibt es auf der Webseite des Festivals, in der Tourist Information am Bahnhof Bern und im Festivalzentrum im Generationenhaus