Kriegst du Ohrensausen bei zeitgenössischer Musik? Das Musikfestival Bern und RaBe schaffen dem Abhilfe: Im April beginnt die Talk-Reihe «Sprechstunde für neue Musik». Das Format gibt es online zu sehen und on Air zu hören!

Die erste Folge im Radio zum Thema «Zufall» gibt’s am 28.4. von 12-12:30. Alle weiteren Infos zu Themen, Gästen und Daten findest du hier.

Die Teilnahme an der Online-Sprechstunde ist offen für alle. Du bist herzlich eingeladen, an der Diskussion teilzunehmen – egal, ob du nur zuhören oder dich aktiv einbringen möchtest. Die Gespräche finden auf Zoom statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Um eine Anmeldung (wenn möglich bis am Vortag) an t.reber@musikfestivalbern.ch wird gebeten.