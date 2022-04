26 April 20uhr Rock History *Gespielte Lieder*

2014 Sendung 26 April 2022

Gespielte Lieder by Abbazappa

01 Blue Cheer – Rock Me Baby 1968

02 Blue Cheer – Summertime Blues 1968

03 Blue Cheer – Man Of The Run 1968

04 Blue Cheer – Sandwich 1968

05 Free – Fire And Water 1970

06 Free – All Right Now 1970

07 Free – Wishing Well 1973

08 Rodriguez – Crucify Your Mind 1970

09 Rodriguez – Only Good for Conversation 1970

10 James Gang- Funk #49 1970

11 James Gang – The Bomber, Closet Queen, Bolero, Cast Your Fate To The Wind 1970

12 Lou Reed – I’m So Free 1972

13 Lou Reed – Hangin‘ ‚Round 1972

14 Alice Cooper – Grande Finale 1972