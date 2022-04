Ende 2019 gründete sich die «Biciscuela» in Costa Rica. Das Projekt zielt darauf ab, dass Frauen anderen Frauen das Fahrradfahren beibringen. Die Frauen treffen sich dazu auf dem Campus der Universität Costa Rica.

Hinter dem Projekt steckt auch eine politische Botschaft, erzählen die Teilnehmerinnen der Biciscuela. Denn Frauen in Costa Rica hätten oft das Gefühl, nicht in den öffentlichen Raum zu gehören. Zu gefährlich seien die Strassen Costa Ricas für sie. Mit diesem Projekt würden sie zeigen, dass der öffentliche Raum auch ihnen gehört, erzählt eine Teilnehmerin. Auch in Zeiten der Pandemie hätte sich gezeigt, wie wichtig das Fahrrad für sie ist.

Ein Beitrag von Radio Onda.