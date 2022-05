Fasziniert von Nachtfaltern

Soulsängerin Tanika Charles aus Toronto hat kürzlich ihr drittes Studioalbum veröffentlicht. Sie gab ihm den Namen «Papillon de Nuit», also: Nachtfalter. Eine Begegnung mit diesen Fluginsekten in Paris hatte die Kanadierin dazu inspiriert. Wir werden mir ihr über ihr neuestes Projekt sprechen, aber auch über die entbehrungsreiche Zeit der Pandemie, als das Auftreten für Künstlerinnen und Künstler kaum oder gar nicht möglich war. Natürlich werden wir auch in zwei fantastische Tracks des Albums hineinhören. Ausserdem in der Playlist heute: Butcher Brown, Flora Purim, Herbie Hancock, Michele Thomas, The Meters, Trombone Shorty… und vieles mehr.