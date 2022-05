Neue Tesla-Fabrik verschärft Wasserproblem

Einst plante Google, in Brandenburg in Deutschland ein Rechenzentrum zu bauen. Diese Pläne warf das US-Unternehmen Ende 2021 jedoch über Bord, denn: in der Region Brandenburg herrscht Wasserknappheit. Zwar gibt es in Brandenburg viele Seen, das Wasser kann aber nicht schnell genug abfliessen. Zudem verdunstet es schneller aufgrund der steigenden Temperaturen, ausgelöst durch den Klimawandel.

Den Elektroautohersteller Tesla hielten die Sorgen um die Wasserversorgung nicht auf: im März 2022 eröffnete Tesla den ersten Teil seiner Giga-Fabrik in Grünheide bei Brandenburg. Nun soll die Fabrik in drei Etappen weiter ausgebaut werden. Naturschutzverbände schlagen Alarm und wehren sich gegen des Ausbau. Ein Beitrag von Radio Corax in Halle.