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Morn fallt us - King Pepe
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Crisscross…Jazz kreuz und verquer

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Jürg Solothurnmann
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Crisscross

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Swiss CD News – DO 5. Mai 2022

DO 5. Mai 2022, 23:00-24:00 , 23:00-24:00
Crisscross 157 – Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann
Swiss CD News
KURT ROSENWINKEL & JEAN-PAUL BRODBECK: THE CHOPIN PROJECT (Heartcore)  –  SAMUEL BLASER/ MARC DUCRET: VOYAGEURS (Jazzdoor Series)  –  DAVE GISLER TRIO & JAMIE Branch/ DAVID MURRAY: SEE YOU OUT THERE (Intakt)  –  VERA KAPPERER/ PETER CONRADIN ZUMTHOR: HERD (Intakt)  –  DAY & TAXI: RUN, THE DARKNESS WILL COME (Percaso)  –  GALLIO GIROD ULRICH: DAY & BUS (Creative Sources)