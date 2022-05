Stille Zeugen häuslicher Gewalt

«Physical Evidence Museum» ist eine partizipative Ausstellung der Künstlerinnen Jana Jacuka und Laura Stašāne, die vom 11.-15. Mai im Rahmen des diesjährigen Theaterfestivals AUAWIRLEBEN gezeigt wird. Die Ausstellung findet in einer normalen Berner Wohnung statt und zeigt alltägliche Dinge , die mit Hilfe vieler Frauen aus der Schweiz und aus Lettland gesammelt wurden. Die Gegenstände sind Zeugnisse häuslicher Gewalt und erzählen Geschichten von Gewalt aus Sicht der Frauen.

«Physical Evidence Museum» wurde bereits in Riga, Talinn und Warschau in Zusammenarbeit mir lokalen Frauen gezeigt, in Bern wird das Projekt von der Dramaturgin Ruth Huber begleitet. Im Gespräch mit Susanne Grädel erzählt sie, wie das «Physical Evidence Museum» von Lettland nach Bern gekommen ist, was das Ziel der Ausstellung ist und wieso die Geschichten von mehr als Schmerz erzählen.

Es werden weiterhin Gegenstände für das Museum gesammelt. Frauen, die ihre persönliche Geschichte teilen möchten, sind herzlich dazu eingeladen (auch anonym möglich). Bis am Freitag 6. Mai 2022. Infos und Kontaktangaben finden sich hier.