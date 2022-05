BIST DU SELBST DIE GROSSE LÜGE

Verstärker auf und krach! Deep Dive ist wieder da! Heute beschäftigen wir uns mit Nerven.

Nein, nicht diejenigen in unseren Körpern sondern mit „Die Nerven“. Die Stuttgarter Band, die in so gar keine Schublade passt, und ihr letzter Albumrelease FAKE aus dem Jahr 2018 ist heute Thema in unserer Albumreview. Auch mit der spannenden Frage ob Genres wie Noise und auf der anderen Seite Pop zusammenpassen.

In der zweiten Stunde stellen euch unsere beiden Moderatoren Max und Paul eine bunte Mischung aus Musik vor. Beide bringen Musik von Künstler*innen mit, die sie gerne im Deep Dive zu Gast hätten, was aber aus den unterschiedlichsten Gründen wahrscheinlich nicht möglich sein wird.

Also höre unbedingt rein heute Abend von 20-22 Uhr auf Radio RaBe!