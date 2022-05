Keine Schottergärten in der Stadt Bern?

Sie sind kleine Wüsten in einer Umgebung, die eigentlich grün sein könnte. Immer öfter sieht man vor allem in der Agglomeration sogenannte Schottergärten. Weil diese der Biodiversität keinen Mehrwert bieten, wurden sie in mehreren Schweizer Gemeinden bereits verboten, so etwa in Langendorf SO, Grenchen SO, St. Gallen oder Steffisburg BE.

Heute Abend befasst sich der Berner Stadtrat mit dem Thema. Sibyl Eigenmann von der Mittepartei hat einen entsprechenden Vorstoss mitunterzeichnet und erklärt im Interview, inwiefern solche Schottergärten problematisch seien.