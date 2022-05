Liebe und Sex gehen miteinander, oder?

Der Wonnemonat Mai steht für die Liebe (und Sex?). Botz3000 badet zwei Stunden dans l‘amour, mit Liebeslieder und Liebeskummer-Songs, hört den Berner:innen beim flirten zu und fragt die Sexualtherapeutin Nottburga Fischer, wie der Sex auch nach Jahren in einer Partnerschaft lebendig bleibt. Tobi von Botz3000 geht über die Liebe hinaus und sieht den Hebammen zu, wie sie die Früchte der Liebe pflücken. Seine Einschätzung zum Dokfilm „Hebammen, auf die Welt kommen“ gibt es in der Rubrik „Im Fium“. Durch die Sendung führen Trixie (in der Sprache der Liebe) und Dan.

Für jene, die mehr Glück im Spiel als in der Liebe haben, ist das Gewinnspiel „Lost in Translation“ lohnenswert: Im Pot ist Gutschein für ein zMorge für zwei von Energy Kitchen Bern!