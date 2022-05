Französischer Rap ab 2017

Gschächnütschlimmers – die Rap-Sendung jeweils am Freitagabend auf rabe.ch. Zwei Stunden nur Französischer Rap welcher nach 2017 releast wurde, Rap aus der Schweiz, von Lausanne, über Genf, nach Frankreich, von Marseille bis Paris direkt bis Belgien. Was die Szene zu bieten hat, wie sich Rap in der Romandie entwickelt und warum OrelSan und Stromae gerade wieder an der Spitze der Charts sind könnt ihr gerne nachhören.