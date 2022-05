RaBe an der Cannatrade 2022

Vom 20.-22. Mai wird die internationale Cannabis Messe Cannatrade nach langem wieder in Bern stattfinden. Drei Tage lang präsentieren über 250 Aussteller*innen aus aller Welt viel Neues, Innovatives und Bewährtes zu praktisch allen Aspekten der Hanfpflanze. RaBe ist live, mit einer Horde fantastischer DJs der Stadt dabei, die euch immer von kurz vor Mittag bis am Abend mit nicen Tunes auf der Bühne vor Ort, auf dem gesamten Messegelände und natürlich auch im Radio begleiten. Dazwischen gibt es tägliche Podien zu den diversen Themen rund um Cannabis und beim Finale des Joint Roll Contests am Samstag, werden die schnellsten Jointdreher*innen des Landes gekürt. Ihr findet uns in der Chill out Lounge. 🙂

Das ganze Programm mit alles Zeiten und vielm mehr, findet ihr hier: https://www.cannatrade.ch/de/program