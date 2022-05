Veranstaltungsreihe «Musiktheater – Macht – Gesellschaft»

Die neue Assistenz-Professorin für Musiktheater an der Universität Bern, Lena van der Hoven, hat eine Veranstaltungsreihe im Progr ins Leben gerufen, «Musiktheater – Macht – Gesellschaft». Die Reihe findet im Progr statt, weil es van der Hoven wichtig ist, in den Dialog mit der Gesellschaft zu treten.

Die erste Veranstaltung ist ein Podiumsgespräch mit der südafrikanischen Choreographin und Regisseurin Jessica Nupen. Diskutiert wird ihre hybride Dance-Rap-Opera «The Nose», die auf Nikolai Gogols surrealer Erzählung «Die Nase» basiert.

Monika Hofmann wollte von der Organisatorin wissen, weshalb der Dialog mit der Gesellschaft für die Wissenschaft wichtig ist, was eine Dance-Rap-Opera ist und was von der Hoven am neusten Werk von Jessica Nupen persönlich am besten gefällt.

Das Podiumsgespräch findet am Donnerstag, 12. Mai 2022, um 18:30 Uhr auf der kleinen Bühne im Progr statt.