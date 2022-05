Der Frühling ist endlich definitiv zurück. Und mit ihm natürlich auch die Bienen. Heute reden wir bei Botz3000 mit Stadtimker Peter Linder vom Bärner Imkerlädeli über die Ethik der Imkerei und wie es um unsere gefährdeten kleinen Helfer steht.

Ausserdem wird sich in unserem „Chotz doch“ über das Krank-sein ausgekotzt und du hast in unserem Gewinnspiel „Lost in Translation“ die Chance auf einen tollen Gewinn.