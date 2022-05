Hoffen wir!

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, behauptet der Volksmund. Die Hoffnung setze eine „Klarheit unserer Wünsche für die Zukunft voraus“, betont Andreas Krafft, Hoffnungs- und Zukunftsforscher an der Universität St. Gallen, HSG. Doch wissen wir überhaupt noch, was wir uns wünschen? Oder sehnen wir uns vielmehr nach einem Idealbild vom Leben, das Gefahr läuft zu zerplatzen? Welche Wichtigkeit für unser Leben und Wohlbefinden hat Hoffnung in einer Zeit, geprägt von Krieg, Pandemie und unserem digitalen 21. Jahrhundert?

Andreas Krafft ist Initiator des Hoffnungsbarometers, das in der Schweiz und in 13 weiteren Ländern die Stimmungen und Zukunftserwartungen ermittelt und dazu anspornt, durch Hoffnung im Kollektiv eine gute Zukunft zu gestalten.

Fragen und Hintergründe zum Thema „Unsere Hoffnung und Zukunft“, die Christian mit Dr. Andreas Krafft, Buchautor und Vorstandsmitglied von swissfuture, diskutieren wird.

Mittwoch, 18. Mai 2022, 17h – 18h, auf RaBe Zweitausstrahlung: Sonntag, 29.05.2022, 17h – 18h

Nachhören: Radio loco-motivo Bern: loco.rabe.ch Sendegebiet: UKW 95,6 MHz, Live-Stream Radio RabeEmpfangsmöglichkeiten: RaBe Empfangen

Radio loco-motivo, die Sendung von Menschen mit und ohne psychische Beeinträchtigungen, ein Angebot der Interessengemeinschaft Sozialpsychiatrie igs, in Zusammenarbeit mit der Radioschule klipp+klang und Radio Bern RaBe.

www.radiolocomotivo.ch / https://klippklang.ch/