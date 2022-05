30 Jahre Frauenraum

Der Frauenraum der Reitschule Bern feiert sein 30-jähriges Bestehen mit einem 30-stündigen Programm am Wochenende vom 21./22. Mai 2022: Von Punk zum Frühstück über politische Diskussionen am Nachmittag, gemeinsamem Essen und Party am Samstag sowie Brunch, Dokfilm bis zu queerfeministischem Porno am Sonntag, die Programmpunkte sind vielfältig.

Genau genommen hat das Feiern aber schon am vergangenen Dienstag, dem 17. Mai, mit einem gemeinsamen Tortenessen begonnen. Denn an diesem Datum vor 30 Jahren hat das Reitschulkollektiv entschieden, dass die AG Frauen den heute unter dem Namen Frauenraum bekannte Raum bespielen darf.

Die AG Frauen wurde schliesslich zum Frauenraumkollektiv. Heute besteht es aus einem Kernkollektiv und weiteren Gruppen, die sich thematisch engagieren. Oli Buchli ist bereits seit sechs Jahren im Kernkollektiv aktiv. Monika Hofmann hat sich mit ihr über das Jubiläum unterhalten.

Das Programm zur Feier des 30-jährigen Jubiläums des Frauenraums startet am Samstag, 21. Mai 2022, um 12 Uhr mit einem kinderfreundlichen Pink-Pop-Punk-Konzert zum Frühstück. Weitere Infos findet ihr unter frauenraum.ch