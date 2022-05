HEISSER ALS HEISS

Der schweiss tropft, die Sonne knallt, kurz gesagt: ES IST HEISSSSSS! Egal ob an der Aare, im Bett oder in der Tiefkühltruhe, Deep Dive hat ein tolles Programm für einen entspannten Donnerstag Abend.

Wir haben Besuch. Der Burgdorfer Migre Le Tigre besucht uns im Studio um mit uns über seine Musik zu quatschen. Wobei seine Musik eher zum Schwitzen im Moshpit einlädt als zum chillen im Pool. Es wird also noch Heisser.

Und auch in der zweiten Stunde wird nicht abgekühlt. Unser „Star“-Moderator Max stellt euch heute Malevolence vor. In Antizipation auf das neue Album, das bald erscheint, gibt es den obligatorischen Deep Dive in die Musik der Sheffielder Hardcore-Metal-Band.

Also hört unbedingt rein von 20 bis 22 Uhr auf Radio RaBe bevor euch das Eis wegschmilzt.