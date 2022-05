†The Day that Music died *24 mai 20uhr*

The Day that Music died (der Tag, an dem die Musik starb) ist die tragische Geschichte vom Rock ’n’ Roll und Abbazappa bringt am

24 Mai,

20:00 bis 21:00

ein Tribute von den legendären Musiker*innen, Buddy Holly, Ritchie Valens, Eddie Cochran,The Big Boppe, Patsy Cline, Otis Redding, Jim Croce, Bill Chase, Ronnie Van Zant, Steve Gaines (Lynyrd Skynyrd) Randy Rhoads

(

Ozzy Osbourne

)