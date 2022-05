Die Sendung vom 22. Mai 2022 mit den QueerNews, einem Ausblick auf den Pride Monat Juni, einem Beitrag zu ‘QueerAltern Region Basel’, Antworten von Dr. Gay, einer Vorschau auf Uncut sowie auf eine Mini-Serie am TV und die QueerNews. Ausserdem in der zweiten Stunde ein ‘my life & my music’ mit Armin.

Weitere Informationen sowie zusätzliches Bonusmaterial auf der Website www.queerupradio.ch.

Die komplette Sendung zum Nachhören: