Dr RaBe Summer Wettbewärb!

Auch ohne RaBe-Flaggen, gibt es jetzt wieder viel zu gewinnen. Mitmachen kannst du an einem der über vierzig Tage, an denen wir im Sommer live, an den besten Anlässen im Sendegebiet unterwegs sind. Beispielsweise am Schmittner Open Air, Gugusgurte, Am Schluss, dem Randweg-Fest, der Schütz Sommerbühne, dem Thuner Generationen-Fest, am Menta Festival u.v.m.

Gewinnen kannst du auch via QR Code und auf gwinn.rabe.ch. Abzustauben gibt es einen Kurzurlaub im Europapark Rust für vier, Festivalpässe für`s Open Air Gampel, ein SPC Elektro Roller 45km/h, Faltbare Samsung Handys von jusit, feine Mehrgänger in der Haberbühni im Liebefeld, ein Stand Up Paddle Set und Dakine-Goodies. Gratis Flaggen gibt es übrigens im Moment trotzdem auf rabe@rabe.ch und im Herbst eine kleine Überraschung für ein paar Flaggen-Besitzer*innen. Kinder, ich glaub das wird ein Wahnsinns-Sommer!