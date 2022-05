JAZZANOVA AUF SPURENSUCHE IN DETROIT

Das Berliner DJ-, Produzenten- und Musiker-Kollektiv Jazzanova hat mit «Strata Records – The Sound of Detroit» sein viertes Studioalbum veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine Zusammenarbeit mit DJ Amir, der die Archive des legendären Detroiter Labels aufgesucht und viele Platten aus den 1970ern in den letzten Jahren neu aufgelegt hat. Entstanden ist ein hervorragender Mix aus Altem und Neuem – ein faszinierender Prozess der Neuinterpretation. Im Interview wird Weekend Soul darüber mit Jazzanova-Gründer Stefan Leisering und mit Co-Bandleader und Posaunist Stefan Ulrich sprechen. Das neue Album hat Jazzanova übrigens bereits vorige Woche im Moods in Zürich vorgestellt. Darüber hinaus steht bei Weekend Soul viel Neues im Programm, darunter Musik von Evita Koné und Nnavy aus der spannenden Westschweizer Soulszene. Weitere News kommen von Jean Carne, Lovescene und Matt Wilde. Und einige Klassiker sind auch dabei, unter anderem von Donny Hathaway, Millie Jackson und Sade.