Musicians in Conversation – ein Podcast von Helvetiarockt

Im 2022 folgt die 2. Staffel des Musicians in Conversation Podcasts mit wichtigen aktuellen Musikerinnen* wie Odd Beholder, La Nefera, Jessiquoi und weiteren spannenden Persönlichkeiten.

Das Helvetiarockt Format für die Ohren bietet Musiker*innen und DJ’s Platz, ihre Geschichten zu erzählen: Wie gestalten sie ihr Musikschaffen? Was ist ihnen wichtig dabei und welche Hürden gibt es? Was und wer hat sie inspiriert? Wie sind sie zur Musik gekommen und was wünschen sie sich für die Zukunft?