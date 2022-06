Ein Film über eine etwas andere Stadt

Botz3000 nimmt dich mit dem Film URBAN GENESIS mit auf eine Reise nach Äthiopien – dort befindet sich nämlich die Modellstadt Buranest. Der Film Urban Genesis untersucht das einzigartige Stadtentwicklungsprojekt, mit welchem eine der grössten globalen Herausforderungen unserer Zeit angegangen wird: die Bevölkerungsexplosion und die weitgehend unkontrollierte Urbanisierung in Afrika. In unserer Rubrik „Im Film“ bringen wir dir den Dokumentarfilm näher und im Interview mit dem Regisseur DODO HUNZIKER bekommst du exklusive Einblick hinter die Kulissen des Filmdrehs.

Das ist aber noch lange nicht alles für diesen Donnerstagnachmittag: Wie immer gibt’s in unserem Gewinnspiel „Lost in Translation“ einen Gutschein zu gewinnen. Diese Woche geht’s um einen 50.- Gutschein vom FIZZEN. Zudem wird in der Rubrik „Chotz Doch“ wieder einmal richtig Dampf abgelassen. Und wenn du noch keine Pläne für’s Wochenende hast, behalte deine Agenda bereit für die Ausgangstipps im „Weekender“.

Als Sahnehäubchen oben drauf bietet dir Tobias von Botz3000 guten Sound und Untrhaltung live aus dem RaBe-Studio.