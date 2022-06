The Hottest morning Show In Town

Playlist vom 01.06.22

Maulawi – Street Rap

Orlando Julius And The Afro Sounders – Aseni

Sam Sanders – Funk’ed Up

Ebo Taylor & Uhuru Yenzu – What Is Life

Orchestre Massako – Temedy (feat. Amara Touré)

The Lijadu Sisters – Life Is Gone Down Lown

Gang Of Four – Damaged Goods

Wicked Lady – Living On The Edge

Youth Lagoon – 17

Space Lady – Synthesize Me

David Bowie – The Man Who Sold The World

Zone Six – Beautiful

Kit Sebastian – Yürüdüm, Büyüdüm, Çürüdüm

Johnny Hammond – Los Conquistadores Chocolates

Mac Gregor – Nan Ye Likan

Amadou Doukoure / Abdoulaye Soumare – Sabar

The Heptones – Cool Rasta

The Loni Gamble Band – I Like The Way You Do It (feat. Lisa Warrington)

Gil Scott-Heron – New York Is Killing Me

Jackson Sisters – I Believe In Miracles

Klaus Weiss – The Camp

Bonny St. Claire – Tame me, Tiger

Automatic – New Beginning

Rolling Stones – Monkey Man

Jackson 5 – I Want You Back

Cabaret Voltaire – Kino

Loui$ – Pink Footpath

Psychic Mirrors – Charlene

Ziad Rahbani – Abu Ali (De Los Miedos Edit called – Zaid)

Nowt – Polestar

Anatolian Weapon – Black Sea

Holiday Inn – Torbido

Mai Mai Mai – Βάσσαι / Bassae

Blak Saagan – Da Qualche Parte, Qualcosa Attende Di Essere Scoperto