Neues Album von Jazzanova

Das Berliner DJ- und Produzentenkollektiv Jazzanova ist praktisch seit Beginn von Supernova in den Nullerjahren ein Favorit der Sendungsmacher. Heute feiern wir das vierte Studioalbum von Jazzanova. Es ist dem Detroiter Label Strata Records gewidmet und reinterpretiert einige der Aufnahmen, die in den letzten Jahren von DJ Amir in Re-Releases veröffentlicht worden sind. Der Sound des Labels bewegt sich zwischen Blues, Soul und Spiritual Jazz. Einen Song des «Albums des Monats» im Juni haben wir herausausgepickt. Auf die RaBe-HörerInnen warten aber noch weitere Neuheiten – unter anderem von Anushka, Mark De Clive-Lowe, Louie Vega & Elements of Life, Nikitch & Kuna Maze und Shawn Lee. Reinhören lohnt sich!