Kampf der Armut: ATD Vierte Welt im Interview

In der aktuellsten Folge von Bölz No Eis wartet das Interview mit Elias und Konrad von ATD Vierte Welt, in dem wir über den Kampf gegen Armut in der Schweiz sprechen. Luca und Michel trauern im Studio für dich um die Synthie Legenden Andrew Fletcher (Depeche Mode) und Vangelis. Als Abschluss bringt dir Michel eine eine Rätsel-Knacknuss oder wahlweise Klugscheisserwissen.