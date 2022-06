3 von 10 Kleidungsstücken in der Schweiz werden mittlerweile online gekauft. In der heutigen Sendung werfen wir einen Blick auf den neuen Bericht von Public Eye zu den führenden Onlinehändler*innen Zalando, Galaxus und Co. Und wir spazieren durch die Ausstellung «Von tollen Hechten und flotten Bienen» über Fortpflanzung in der Tierwelt im Naturmuseum Solothurn.

Die Beiträge der Sendung: