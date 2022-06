Queer und feministischer Rap

Der Titel der Sendung zu schreiben fällt mir dieses mal nicht leicht – ich überlege mir die Korrektheit des Titels und frage mich dabei: ist Rap Musik nicht einfach Rap Musik, egal wer sie spielt, wer die Person ist? Die Hip Hop Kultur die doch so offen ist und stets ein Abbild der Gesellschaft war? Nein ist die Antwort, viel zu lange wurde unterdrückt, nicht anerkannt, ausgelacht, attackiert, diskriminiert und sexualisiert. Sexismus, Transphobie, Homophobie und Rassismus sind leider bis heute Bestandteil von vielen Texten von Rapper*innen. Wir mit unserer Sendung haben die Möglichkeit und den Einfluss hier gegenzusteuern – was wir bereits seit Jahren machen und noch mehr machen müssen! Unity in Diversity!

