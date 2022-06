Wie bitte? Jaja, Sie haben richtig gelesen. «Bring deinen Vogel mit!» ist das Motto der diesjährigen Mad Pride, die am Samstag, 18. Juni durch Berns Gassen zieht. Die Mad Pride ist ein Umzug, eine Kundgebung, eine Solidaritätsbekundung zum Thema psychische Gesundheit. Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, Angehörige, Fachkräfte und Sympathisant:innen machen mit an dieser fröhlichen Demo. Helga hat Noemi Bürgisser ins Studio eingeladen. Die Sozialarbeiterin ist im OK der Mad Pride und weiss, was, wann, wo läuft, wer hinter der nationalen Kundgebung steht und was die Ziele des bunten Umzugs sind.