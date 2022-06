Kriegst du Ohrensausen bei zeitgenössischer Musik? Das Musikfestival Bern und RaBe schaffen dem Abhilfe – mit der Talk-Reihe «Sprechstunde für neue Musik». Das Format gibt es online zu sehen und on Air zu hören!

Gastgeber der Sprechstunde ist der Komponist, Medienkünstler und Performer Tobias Reber. Zu Gast sind verschiedene Expert:innen aus unterschiedlichen Fachgebieten, welche die Musik thematisch und inhaltlich beleuchten und damit neue Zugänge auch für Muffel der Neuen Musik ermöglichen.

Die Teilnahme an der Online-Sprechstunde ist offen für alle. Du bist herzlich eingeladen, an der Diskussion teilzunehmen – egal, ob du nur zuhören oder dich aktiv einbringen möchtest. Die Gespräche finden auf Zoom statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Um eine Anmeldung (wenn möglich bis am Vortag) an t.reber@musikfestivalbern.ch wird gebeten.

Alle Infos zu Themen, Gästen und Daten findest du hier.

Nächste Sendung: 30. Juni, 12-12:30 zum Thema «Resonanz»

Was braucht es damit „etwas passiert“ – ob im Konzert oder im Gottesdienst? Welche Beziehung haben Künstler*innen und Publikum?

Lucia Vasella und Tobias Reber diskutieren über diese Themen mit ihren Gästen: dem Musiker und Medienkünstler Lukas Huber und der katholischen Theologin Andrea Meier.