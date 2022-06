Interview mit Illustrator Louis Möhrle

Das Sammelalbum Tschuttiheftli erscheint dieses Jahr zum ersten Mal in seiner 14-jährigen Geschichte im Rahmen eines Fussballturniers der Frauen. Das Besondere an dem Heft ist, dass die Fussballerinnen nicht auf einem klassischen Foto abgebildet sind, sondern von Künstler*innen gezeichnet werden. Die Bilder sind kleine Kunstwerke.

272 Sticker gibt es zu sammeln, zu tauschen und einzukleben, gestaltet von 16 Illustrator*innen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem Iran. Die Künstler*innen wurden Ende 2021 in einem Illustrationswettbewerb erkoren.

Einer davon ist Louis Möhrle vom Studio Piaf in Bern, er hat das finnische Team gezeichnet. Monika Hofmann hat ihn gefragt, was ihn daran gereizt hat, ein Fussballteam zu zeichnen, weshalb er seinen Spielerinnen so viele Tattoos verpasst hat und welches Team sein Favorit ist an der EM 2022 der Frauen.