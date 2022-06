«Küder» und Menschen gehören nicht auf die Strasse!

Du kennst es sicher: du wanderst auf unseren schönen Bergpfaden oder spazierst im Wald deiner Nachbarschaft und vielleicht sogar der Aare entlang – und siehe da, Küder hier, Küder da. Ist doch Wahnsinn, was für Scheiss die Menschen so liegen lassen. Genau so erging es auch einer unserer Zuhörerinnen und sie lässt ihren Frust in der heutigen Sendung mal so richtig aus.

Neben dem Küder gibt es leider auch Menschen, die manchmal ob lang oder kurz auf der Strasse landen. Das hast du bestimmt schon mitbekommen. In der Schweiz gibt es immerhin Institutionen, welche Menschen ein Dach über dem Kopf gewähren. Hast du aber gewusst, dass es auch Notschlafstellen speziell für Kinder und Jugendliche gibt? Ja genau, auch junge Menschen sind manchmal auf Zuschlupf angewiesen. Bei uns sind diese Woche Nici und Sebi von Pluto zu Gast, der Notschlafstelle für junge Menschen in Bern. Sie erzählen von ihren Erfahrungen im ersten Monat seit der Eröffnung.

Es gibt ausserdem noch mehr zu motzen diese Woche – und zwar über Publibikes. Was unsere Gaststimme dabei besonders stört, erfährst du in der Sendung.

Und hey, brauchst du noch ein wenig Budget fürs Weekend? Wenn du bei unserem Gewinnspiel «Lost in Translation» einen übersetzten Songtext erraten kannst, gewinnst du einen Gutschein der Turnhalle. Wo am Weekend sonst noch die Post abgeht, erfährst du diesen Donnerstag bei Botz3000 von 15 bis 17 Uhr.

Ps: schon mal unseren Podcast ausgecheggt ;)?