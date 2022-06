Ära Maike Lex zu Ende

Die Leiterin des Schlachthaus Theater Bern, Maike Lex, gibt ihren Posten auf Ende der aktuellen Saison ab. Gut 12 Jahre war sie in dieser Funktion tätig, zuerst als Co-Team mit Myriam Prongué, die letzten 8 Jahre als alleinige Geschäftsführerin und künstlerische Leiterin.

Die Nachfolge von Maike Lex tritt Mitte 2022 ein Trio an: Maria Spanring, Lisa Marie Fix und Ute Sengebusch, die zusammen an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHDK) studiert haben und dort 2007 mit dem Schauspieldiplom abschlossen.

Im Gespräch mit Monika Hofmann erzählt Maike Lex, welche inhaltlichen Schwerpunkte sie in ihrer Zeit setzen konnte, welche Themen die Kulturszene in den nächsten Jahren beschäftigen werden und was sie als erstes tun wird, wenn sie ihren Posten am Schlachthaus Theater Bern verlässt.

Am Samstag, 25. Juni 2022, findet das grosse Saison-Abschlussfest des Schlachthaus Theaters statt. Ab 20 Uhr gibt es diverse Konzerte, anschliessend eine Party bis um 2 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.