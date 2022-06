EM 2022: Chancen der Schweizerinnen

Am 6. Juli ist Anpfiff der Fussball-EM der Frauen in England. Nora Häuptle, Fussballtrainerin und ehemalige Nationalspielerin der Schweiz, klärt, welche Chancen die Schweizerinnen am Turnier haben.

So viel steht fest: «Es wird schwierig für die Schweizerinnen», so Häuptle. Zum einen hat sich Captain Lia Wälti kurz vor dem Turnier eine Muskelzerrung zugezogen. Sie fällt mindestens fürs Testspiel am Freitag gegen Deutschland aus. «Klar ist dieser Ausfall sehr schmerzhaft», so Häuptle. Aber es sei auch ein guter Test, da das Team nun Optionen kreieren müsse.

Hinzu kommt aber: der Schweiz sind bei der Gruppenauslosung happige Gegnerinnen zugeteilt worden. In der Gruppe C mit dabei sind nämlich Portugal, Holland und Schweden. Holland ist amtierende Eruopameisterin, Schweden schaffte es bis ins Olympia-Finale.

Das Eröffnungsspiel am 6. Juli spielen die Schweizerinnen gegen Portugal. «Im ersten Spiel muss man immer punkten», so Häuptle. Da rechnet Häuptle mit einer guten Ausgangslage für die Schweiz. Holland und Schweden sind jedoch schwieriger. «Diese Teams haben seit Jahrzehnten systematisch in den Frauenfussball investiert», so Häuptle. Darum seien sie so stark.

Wie schwierig es für die Schweizerinnen wird, sich an der Europameisterschaft zu behaupten, erklärt Nora Häuptle im Interview: