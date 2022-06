NEUER FUNK VON LETTUCE

Über die Sendung

Weekend Soul ist wie geschaffen für Liebhaberinnen und Liebhaber von Jazz, Rhythm & Blues und Funk. Einmal im Monat wird zur besten sonntäglichen Brunch-Zeit ein breites Zeitspektrum abgedeckt, das von den Sechzigern bis heute reicht. Die Sendung widmet sich genauso den grossen Klassikern und den Rare Grooves der Siebziger wie den allerneuesten Veröffentlichungen aus einer Vielzahl von Genres wie R&B, Hip-Hop oder Spiritual Jazz.

Erklärtes Ziel des Sendungsmachers ist es, das Publikum nicht nach Alterskategorien einzuteilen, sondern die Sensibilität für Musik jenseits der Mainstream-Hits zu wecken. Fans von «soulful» und «groovy» Sounds werden voll auf ihre Kosten kommen und den relaxten «Mood» des Programms schätzen. Denn der Groove ist die treibende Grundkonstante von Weekend Soul.

Während der zweistündigen Sendung spielt die Musik die Hauptrolle. Am Mikrophon begleitet Moderator Toni Varela die Hörerinnen und Hörer durch die Sendung. Gelegentliche Kurzinterviews mit Musikerinnen und Musikern aus dem In- und Ausland sind nicht ausgeschlossen. Grosses Gewicht wird auch auf die Interaktion mit den Zuhörenden gelegt. Feedbacks, Kommentare, Vorschläge, Inputs und Anregungen sind hochwillkommen und werden wenn immer möglich ins Programm integriert.

Feel the music and keep grooving!