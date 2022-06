Basel: Inititative verlangt mehr Musikvielfalt

Musikförderung für alle – und nicht nur Klassik: Eine eingereichte Volksinitiative in Basel fordert genau das. Denn die Zahlen machen deutlich, dass die Fördergelder in der Musikszene ungleich verteilt sind. Laut Initiativkomitee gehen in Basel 90 Prozent der Gelder an die Klassik, Genres wie Jazz, Pop oder elektronische Musik gehen fast leer aus.

Kaspar von Grünigen ist Jazzmusiker, Leiter der Jazzschule Basel und Teil des Initiativkomitees. «Wir wollen vor allem, dass mehr Mittel für freischaffende Musiker*innen fliessen», so von Grünigen. Darum verlangt die Initiative unter anderem, dass künftig ein Drittel der finanziellen Mittel für freischaffende Musiker*innen eingesetzt werden.

Im Interview erklärt von Grünigen, was die Initiative konkret verlangt, warum allen voran die Klassik finanziell unterstützt wird und wieso das Komitee auf eine breite Unterstützung aus der Politik hofft.