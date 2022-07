Album of the month: Dave Lee – Produced With Love II

Im Elektronikbusiness ist es gar nicht so einfach, mit innovativen Eigenproduktionen von sich reden zu machen. Die Produzentinnen und Produzenten überbieten sich mit Releases: Während es in den 1990er-Jahren pro Woche etwa um die 200 Veröffentlichungen gab, sind es heute – in der gleichen Zeitspanne – allein auf Beatport deren 8000. Das führt zu der berechtigten Frage: Wie viele davon sind denn eigentlich Originalsongs? Vermutlich um die 200.

Mit seiner am 17. Juni 2022 veröffentlichten Produktion will der britische DJ und Produzent Dave Lee ein Zeichen setzen. „Produced With Love II“ beinhaltet 21 Originaltracks, entstanden im Verbund mit talentierten Leuten wie Michele Chiavarini, Kaidi Tatham und Tony Remy, „die zu den Besten ihres Fachs gehören“, so Lee. Für dieses Album sind auch erfahrene Sänger wie Omar, Lifford und die Valentine Brothers berücksichtigt worden. Trotz Pandemie hat es Dave Lee stets vorgezogen, mit den Künstlern von Angesicht zu Angesicht zu arbeiten – in wenigen Fällen waren Remote-Sessions unausweichlich.

„Produced With Love II“ von Dave Lee (ZRecords) ist Supernova-Album des Monats Juli 2022 – zu hören am 2. und 16. Juli 2022 ab 14 Uhr in der Sendung „Supernova“ auf Radio Bern RaBe.