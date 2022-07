Intimer Dialog mit Dúo Del Río

6. Juli 2022 – 19:00 Uhr Live Konzert im RaBe

Auf einem Floß ohne Charon befahren zwei den Fluss. Dúo del Río (COL) ist ein multikulturelles Projekt, das in seinen Liedern die große musikalische Vielfalt lateinamerikanischer Landschaften abdeckt. Das Zusammentreffen einer sanften, aber herzzerreißenden Stimme mit dem viszeralen Kontrapunkt der Cartagena-Gitarre provoziert einen intimen Dialog von Emotionen und Gefühlen aus anderen Gebieten, der sie mit ihrem Publikum verbindet. In „Bello y breve memoria“, ihrem ersten Album, begeben sich Laura und Omar auf eine nächtliche Reise in die Nostalgie der Liebe und lassen sich von einem sanften Strom aus Melodien und Texten, die aus der Tiefe des Herzens kommen, mitreißen. Aber hier gibt es keinen Ort zum Vergessen, im Handumdrehen wird der Abend zu einer Party und der Kummer der Welt zerstreut sich, wenn ein Mondlicht sie erreicht und ein einziges Ziel erleuchtet: die Freude am Leben.

Probadita de su Música, aquí https://open.spotify.com/artist/50FjtNU3cMs69vMh1MFr8E