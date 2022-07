DO 14. Juli 2022, 23:00-24:00

Crisscross 161 Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Vorschau 30.Jazz Nights Langnau; CD-News

JOHN SCOFIELD: SOLO – ECM – LYNNE ARRIALE TRIO: THE LIGHTS ARE ALWAYS ON – Challenge – ODED TZUR: ISABELLA – ECM – GARD NILSSEN ACOUSTIC UNITY: ELASTIC WAVE – ECM – ENRICO RAVA: EDIZIONE SPECIALE – ECM