Guilty Pleasure Pop-Musik

Zu später Stunde schaffen sie es an fast jede Homeparty: Britney Spears, Justin Timberlake oder Beyoncé. Alle tanzen dazu, bei den Lyrics drückt man auch mal das eine oder andere Auge zu, denn es macht Spass, dazu zu tanzen. Raffaela Kolb ist DJ und hat sich in ihrer Masterarbeit ihrem persönlichen „Guilty Pleasure“ an der Pop-Musik auseinandergesetzt. In unserem Talk sprechen wir über ihr ambivalentes Verhältnis zur Pop-Musik, der kommerziellen Industrie dahinter und subversive Party-Momente.