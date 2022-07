La Brigada RPF, Concierto Radioactivo

Über die Sendung

„Wir sind ein Liebesseufzer, queremos aquí y ahora. Somos un suspiro de amor, wir wollen hier und jetzt. Wir sind die verbotene Frucht, somos el pecado radial. Somos verdugos del olvido, wir wollen die Utopie ausgraben. Wir sind impuntuales, somos π*Daumen, charlatanes. Somos Maradona gegen England, der Dorn in deinem Gewissen. Wir sind die offenen Adern, la voz de los ausentes. Somos el pastor de los cuervos, alles weisse Schäfchen. Somos un mate caliente, ein scharfer Chili, el agua para el chocolate, der Strumpfhalter der Braut. Wir sind der fröhliche Rhythmus, queremos envolver tu cuerpo y hacerte bailar. Somos el bigote de Frida Kahlo, die Lanze vom Quijote. Somos la melancolía, wir wollen hier leben dort sein, unseren Abdruck in eurer Seele hinterlassen. Queremos acariciarte con nuestras voces, calarte hondo. Somos el abrazo fraternal, die Liebe in Zeiten der Cholera.

Wir sind RadioActivos.“

„RadioActivos, mittwochs, ungefähr ab 19 Uhr.“