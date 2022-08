Es hat gebrannt im RaBe-Studio. Wieviel böse Absicht dahinter steckte und wer dafür verantwortlich ist ist immer noch nicht geklärt. Auch nach fast 25 Jahren nicht. In dieser Folge beschäftigen Ralph Natter und Samuel Schwegler sich mit diesem und anderen grossen und kleinen Geheimnissen.

Aller guten Dinge sind drei

Wir stellen dir die drei Radiosender vor auf denen Blaton seit neustem gesendet wird. Seit dieser zweistündigen Spezialfolge kann man uns jeden vierten Donnerstag um 17 Uhr auf RaBe und in der Wiederholung am ersten Samsag des Monats um 16 Uhr auf RaSa und um 18 Uhr auf Kanal K hören. Wir haben mit Redaktionsmitgliedern dieser Sender gesprochen um heraus zu finden, was die Sender speziell macht und was alle drei gemeinsamen haben. Die Protraits sind über die gesamte Sendezeit verteilt.

Rätselhafte Steine

In und um Bern gibt es viele geheimnisvolle Orte und spannende Geschichten, bei denen die Hintergründe teilweise bis heute ungeklärt sind. Eine davon ist die Geschichte von Bottis und seinem Grab im Grauholz.

Wer auf der A1 von Schönbühl Richtung Wankdorft fährt, erkennt kurz vor der Brücke mit den drei Vögel, auf der rechten Seite am Waldrand, durch den Zaun durch zwei grosse Steine. Das ist das Bottisgrab. Helen Alt widmet sich in diesem Beitrag dem Geheimnis der beiden Steine und auf was ihr euch das nächste Mal achten sollt, wenn ihr im Grauholz im Stau steht.

Mal ehrlich, Matthias Waber, warum wird man Privatdetektiv?

«Wenn ich einmal gross bin, will ich Privatdetektiv*in werden!» das hat wol so manches Kind den Eltern erzählt. Kein Wunder, in Filmen, Krimiromanen oder TV-Serien wird uns suggeriert das der Job als Privatdetektiv aufregend, glamurös unglaublich cool ist. Figuren wie Sherlock Holmes, Philip Maloney oder Die Drei ??? hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

Privatdetektiv*innen gibt es jedoch nicht nur in den Unterhaltungsmedien. Auch im echten Leben sind sie Geheimnissen auf der Spur. So beispielsweise Matthias Waber – Privatdetektiv und Gründer der Detektei Munin Intelligence in Baar. Im Mal ehrlich lässt er uns einmal hinter die Kulissen dieses geheimnisvollen Berufs blicken und verrät Chrigi Glanzmann im Gespräch, was an den Clichés wirklich dran ist.



