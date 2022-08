The Hottest morning Show In Town

Playlist vom 10.09.22

Maxine Scott – Erykah U Bad (North Street West Vocal Remix)

Moar – K

Beastie Boys – Brass Monkey

Malandrómeda – Bótalle caldo (cumbia malandra)

ÌFÉ – 3 Mujeres (Iború Iboya Ibosheshé)

Baiuca – Muíño

Fluzo – Mundo Verde

SAN LOU – Just Dance

CHISME – Velcro

Steam Down – Etcetera (feat. Afronaut Zu)

Alfa Mist – Keep On

Summrá – Minoría Absoluta

Cro! – Buah!

Jay – Mi más sentido pésame

A Vision of Panorama & Sykes – Let Me

XL Middleton – Loving You Slowly

Nu Genea – Bar Mediterraneo

Beni Life – Amor en el Cielo

NO ZU – Ui Yia Uia

Bianca – Tabú

ROSALÍA – SAOKO

Chocolate Remix – ¿QUIÉN SOS?

Sara Hebe – Almacen de Datos (feat. Ana Tijoux)

SOSA – Badabing

Rare Earth – I Know I’m Losing You

Grand Funk Railroad – I’m Your Captain (cLOSER tO hOME)

Hot Tuna – Come Back Baby

Diane – Mon Amour

Pais Tropical – Melodya (Club Mix)

LooLoose Joints ‎– Is It All Over My Face (Masters At Work Remix)

DMX Crew – Place Called Love

Σtella – Another Nation

Jonah Almost – Almost Dead (feat. D3AD6OY)

Tirzah – Slow Jam