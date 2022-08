Tracklist 9.8.22 – Bombonelli im Florapark

Stella – Pourquoi

War – Why Can’t We Be Friends?

Marcia Griffiths – Don’t Let Me Down

The Movers – Give Five or More

Surprise Chef – Velodrome

Carlos Fire Aguasvivas – Think Positive

Sababa 5 – Ya Hiah feat. Shiran Tzfira

Derya Yıldırım & Grup Şimşek – Bal

Ståålfågel – Utan rymddräkt på Uranus

Sad Lovers and Giants – Things We Never Did

Disco Doom – Mt. Surreal

Coven – Frost & Fog

Prince Valium – Donjon mystère

Meridian Brothers, El Grupo Renacimiento – La mujer sin corazón

A.B.Crentsil’s Ahenfo Band – Obi Baa Wiase

Joe Hisaishi – Not Afraid

Nu Genea – Tienaté

The Fabulous Three – No Names Bar

The Putbacks – The Worm

The Pro-Teens – Peachfuzz

Vintage Crop – The Duke

Donald’s House – Melodies on the Meridian

Ferkat Al Ard – Oghneya (Habibi Funk 019)

Fairouz – Konna Netlaka

Afet Serenay – Bir Of Çeksem

Tic Tac Toe – Verpiss dich (Single-Mix)

CLIP – Fall Back

Tygapaw – The Meek Shall Inherit the Earth

LION BABE, Bbymutha – Yaya

Cor.Ece, JKriv – Dance To Keep From Crying (Single Edit)

Cor.Ece – Possibly Impossible (Original Mix)

BAMBII, Pamputtae – NITEVISION

Tweaks – DS Glitch

Your Planet Is Next, Jotel California – Rhythm Is A Dancer

Jotel California – Eisbaer

Tracklist

Kinderzirkus Bombonelli diese Woche im Florapark – Infos hier!